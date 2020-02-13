لفتة إنسانية.. محافظ الدقهلية يوجه بتوفير مأوى لسيدة مسنة

أعلنت محافظة الدقهلية أنه في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برعاية وحماية الحالات بلا مأوى في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مأوى لإحدى المواطنات.





أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية تقديم الدعم الكامل لجميع المستحقين والأكثر احتياجا وتوفير الخدمات المطلوبة لأبناء الدقهلية الذين يستحقون كل العطاء.





وقال محافظ الدقهلية أنه تم العثور علي هذه السيدة المسنة خلال الحملة المكبرة لتجميل ميدان الشيخ حسانين والمنطقة المحيطة به مقيمة داخل الميدان وأمر وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة تسكينها بإحدى دور الرعاية وتقديم الرعاية الكاملة لها.





من جانبه قال السيد عبد الفتاح وكيل وزارة التضامن ان فريق التدخل السريع يعمل على قدم وساق تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية من أجل توفير الرعاية والعناية لكل الحالات المشابهة بالشارع الدقهلاوى انطلاقا من الحرص المستمر للحفاظ على هذه الفئة من الناس وتوفير مكان لائق لهم للعيش والرعاية.





وأضاف أنه تم توفير مأوى للسيدة المسنة بدار رعاية الأشخاص غير أصحاء البنية بنبروه .