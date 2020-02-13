AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نوع من الزيوت يساعد على علاج الصلع بسرعة غير متوقعة

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:06 م
الصلع
الصلع
Advertisements
لمياء الياسين
تساقط الشعر من المشكلات التي تعاني منها اغلب الفتيات، فتساقط الشعر له العديد من الأنواع واصعبهم الصلع.

إليك أبرز أسباب الصلع والأعراض التى يجب أن تنتبهى إليها وفائدة تقنية البلازما فى علاج الصلع والتخلص منها: 

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الصلع  هى العامل الوراثي ويمكن  علاج الصلع عن طريق استخدام بلازما الشعر التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة الشعر كونها تعالج حالات التساقط الشديدة.

بعيدا عن البلازما والفيتامينات يمكن لبعض  العلاجات الطبيعية من مطبخك ان تؤدى إلى وقف تساقط الشعر وحمايتك من الصلع أبرزها تطبيق زيت الجرجير يوميا على مناطق الفراغات فهو يساعد على زيادة كثافة الشعر مرة أخرى بصورة غير متوقعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احترس.. هذه الأسباب تؤدى إلى تساقط الشعر سريعا

ظهور حب الشباب .. تعرفي على أعراض وعلاجات الصلع عند السيدات

روشتة بالأدوية المعالجة لتساقط الشعر

احذري.. هذه الأسباب تؤدي إلى تساقط الشعر سريعا وعادة تفعلها الكثير من السيدات تدمر الشعر.. وبـ5 جنيهات فقط حيل سريعة لعلاج تساقط الشعر

أسباب صادمة لتساقط الشعر.. وحيلة تخلصك من التساقط في 10 دقائق

خبر صادم.. هاني الناظر يتحدث عن علاج الصلع

ترشيحاتنا

بسبب أعمال الحفر.. حريق محدود بخط غاز فى الأميرية

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا

حكم تسمية المولود بـ ريماس وعبد النبي .. الإفتاء ترد

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

استقالة ساجد جاويد أول وزير مسلم في الحكومة البريطانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد

وزير الشباب يشهد افتتاح النسخة الثانية من معرض ISF للرياضة واللياقة البدنية..صور

فوبيا كورونا.. طرد طالبة ماليزية من مسكنها خوفًا من العدوى.. تفاصيل