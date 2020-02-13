نوع من الزيوت يساعد على علاج الصلع بسرعة غير متوقعة

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز أسباب الصلع هى العامل الوراثي ويمكن علاج الصلع عن طريق استخدام بلازما الشعر التي يمكن الاعتماد عليها لمعالجة الشعر كونها تعالج حالات التساقط الشديدة.



بعيدا عن البلازما والفيتامينات يمكن لبعض العلاجات الطبيعية من مطبخك ان تؤدى إلى وقف تساقط الشعر وحمايتك من الصلع أبرزها تطبيق زيت الجرجير يوميا على مناطق الفراغات فهو يساعد على زيادة كثافة الشعر مرة أخرى بصورة غير متوقعة.

