نشطاء التواصل الاجتماعى لـ بهي الدين حسن: انت عامل زى الإخوان شارب خيانة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعى هجوما على الناشط الحقوقى بهي الدين حسن بعد دفاعه عن الاهاربيين.





وقال رواد مواقع التواصل لـ بهي : كعادتك مستمر شغال بلقمتك بتنشر أكاذيبك وسمومك عشان تخليها فوضى في مصر.. لكن فاكرنا حنسيبك.. مستحيل !!!





وغرد اخرون : سبحان الله.. عمرنا ماشفناك يا بھی بتدافع عن حد عدل كلهم ناس من نفس طينتك.. لكن الناس في مصر خلاص فهمت إنت مين لكن ما فيش فايدة فيك ما إنت أعمى البصيرة.. على العموم الكل عارف إنك معذور ومحتاج قرشين.





وتابع رواد مواقع التواصل : نفسنا تطلع تتكلم ولو مرة واحدة عن معاناة أسر ومصابي شهداء الوطن.. لكن طبعا إحنا عارفين إن ده مستحيل لانك من طينة مختلفة شاربة خيانة الوطن، وإنت عامل زى الإخوان بالظبط.. كلهم طينة واحدة أقولك إيه ما إنت حما الإرهابي علاء عبد الفتاح.