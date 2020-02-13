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رياضة

أخبار الأهلي.. فايلر يعلن قائمة مواجهة المصري.. تعرف على حكم مباراة صن داونز في الذهاب

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:18 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، على مدار اليوم الخميس 13 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي:


- أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي،  قائمة الفريق التي ستدخل معسكرًا مغلقًا الليلة، استعدادًا لمواجهة المصري غدًا بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري.



- أكد الدكتور وليد الفيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق أنه سوف يشجع نادى الزمالك غدا الجمعة فى مباراة السوبر الإفريقي أمام نادى الترجي التونسي المقرر إقامته على ملعب استاد الغرافة القطرى.


- قررت لجنة الحكام فى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكمًا لمباراة الذهاب بين النادى الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري في القاهرة.


- قررت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى منح مجلس إدارة ناديي الأهلى والزمالك 100 تذكرة إلى جانب 15 تذكرة أخرى "VIP " من أجل حضور مباراة السوبر المصري الذى يجمع بين قطبي الكرة المصرية يوم 20 فبراير الجاري في الإمارات.

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