هكون مع هيفاء وهبي.. وائل جسار يكشف برنامجه فى عيد الحب غدا.. فيديو

قال الفنان وائل جسار، إنه فى الاردن الآن لإقامة حفل غنائي، وغدا سيكون فى القاهرة للمشاركة فى احتفالية باستاد القاهرة، واحتفالية أخرى بفندق الماسة مع الفنانة هيفاء وهبي.





وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاحتفالية فى ستاد القاهرة سيكون فيها بهاء سلطان و تامر حسنى و أحمد شيبه و نانسي عجرم.





وأشار وائل جسار، إلى أنه يجهز أكثر من 10 أغنيات للمشاركة بها فى احتفالية الغد، وذلك بمناسبة عيد الحب.





وأوضح وائل جسار إلى أن الأغاني التي يجهزها "غريبة الناس.. بتوحشينى.. مشيت خلاص.. خلينى ذكرى.. وغيرها" .





ولفت وائل جسار إلى أنه محب للشعب المصري ولمصر أم الدنيا.