وائل جسار يكشف مفاجأة لجمهوره بعد عيد الحب.. فيديو

قال الفنان وائل جسار، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة لجمهوره، موضحًا أنه حاليًا يسجل فى أغنية متغبش ثوانى، من ألحان وليد سعد.





وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاغنية رومانسية، وقام بغناء الأغنية على الهواء.





وقال الفنان وائل جسار، إنه فى الأردن الآن لإقامة حفلة غنائية، وغدا سيكون فى القاهرة للمشاركة فى احتفالية باستاد القاهرة، واحتفالية أخرى بفندق الماسة مع الفنانة هيفاء وهبي.









وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاحتفالية فى ستاد القاهرة سيكون فيها بهاء سلطان وتامر حسنى وأحمد شيبه ونانسي عجرم.









وأشار وائل جسار، إلى أنه يجهز أكثر من 10 أغنيات للمشاركة بها فى احتفالية الغد، وذلك بمناسبة عيد الحب.









وأوضح وائل جسار أن الأغاني التي يجهزها "غريبة الناس.. بتوحشينى.. مشيت خلاص.. خلينى ذكرى.. وغيرها" .





ولفت وائل جسار إلى أنه محب للشعب المصري ولمصر أم الدنيا.