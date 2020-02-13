AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وائل جسار يكشف مفاجأة لجمهوره بعد عيد الحب.. فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:54 م
وائل جسار
وائل جسار
Advertisements
البهي عمرو

قال الفنان وائل جسار، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة لجمهوره، موضحًا أنه حاليًا يسجل فى أغنية متغبش ثوانى، من ألحان وليد سعد.


وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاغنية رومانسية، وقام بغناء الأغنية على الهواء.


وقال الفنان وائل جسار، إنه فى الأردن الآن لإقامة حفلة غنائية، وغدا سيكون فى القاهرة للمشاركة فى احتفالية باستاد القاهرة، واحتفالية أخرى بفندق الماسة مع الفنانة هيفاء وهبي.



وأضاف وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامي رامى رضوان، أن الاحتفالية فى ستاد القاهرة سيكون فيها بهاء سلطان وتامر حسنى وأحمد شيبه ونانسي عجرم.



وأشار وائل جسار، إلى أنه يجهز أكثر من 10 أغنيات للمشاركة بها فى احتفالية الغد، وذلك بمناسبة عيد الحب.



وأوضح وائل جسار أن الأغاني التي يجهزها "غريبة الناس.. بتوحشينى.. مشيت خلاص.. خلينى ذكرى.. وغيرها" .


ولفت وائل جسار إلى أنه محب للشعب المصري ولمصر أم الدنيا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي رضوان يتفاعل مع إيهاب توفيق أثناء تقديم «الله عليه يا بوب»| شاهد

ما بلاش اللون ده معانا.. إيهاب توفيق يغنى لـ عدوية على الهواء

وائل جسار يحيى حفل عيد الحب فى مدينة نصر

محمد الشرنوبي مع اقتراب دخوله عش الزوجية: أنا مخضوض

كل سنة وأنت حبيبي.. رسالة من زوجة وائل جسار له في عيد الحب

هكون مع هيفاء وهبي.. وائل جسار يكشف برنامجه فى عيد الحب غدا.. فيديو

ترشيحاتنا

أول رد رسمي من أوبر بشأن أزمة فيلم صعيدى في الجامعة الأمريكية

حكم ذهاب الأهلى وصن داونز شاهد عيان على ثلاثية الترجى فى 2018

بـ جنيه وموجود بالسوق.. نوع من الخضروات يحميك من السرطان

كان قرارا غير مدروس.. صفية العمري: لم يساندني أحد .. فيديو

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

تحرك قضائي.. أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب الطيار أشرف أبواليسر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعودية أنفقت مليون ريال على تعليم زوجها في الخارج فرد لها الجميل بطريقة صادمة

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا