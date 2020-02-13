تامر حسين يعلق على أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن عدد الأغاني التي يشارك بها في ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد، الذي يحمل اسم "سهران" معلقًا على أغانيه في الألبوم قائلًا "أغانيا فى ألبوم سهران"، وهي:
١-سهران
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ طارق مدكور
٢_حايعيش يفتكرنى
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عمرو مصطفى
توزيع/ نادر حمدى
٣_جامدة بس
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عمرو مصطفى
توزيع/ نادر حمدى
٤_مكانك فى قلبى
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ شريف بدر
توزيع/ طارق مدكور
٥_قدام مرايتها
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ طارق مدكور
٦_يوم تلات
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ أسامة الهندى
تضمن الألبوم 14 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها".