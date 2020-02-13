AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسين يعلق على أغانيه في ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:31 م
عمرو دياب - تامر
عمرو دياب - تامر حسين
Advertisements
سعيد فراج
كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، عن عدد الأغاني التي يشارك بها في ألبوم الهضبة عمرو دياب الجديد، الذي يحمل اسم "سهران" معلقًا على أغانيه في الألبوم قائلًا "أغانيا فى ألبوم سهران"، وهي: 

١-سهران
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ طارق مدكور

٢_حايعيش يفتكرنى
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عمرو مصطفى
توزيع/ نادر حمدى

٣_جامدة بس
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عمرو مصطفى
توزيع/ نادر حمدى

٤_مكانك فى قلبى
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ شريف بدر
توزيع/ طارق مدكور

٥_قدام مرايتها
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ طارق مدكور

٦_يوم تلات
كلمات/ تامر حسين
ألحان/ عزيز الشافعى
توزيع/ أسامة الهندى

تضمن الألبوم 14 أغنية، منها 12 أغنية جديدة، وهي: "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك، إضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل، وهما: "يوم تلات، قدام مرايتها".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمرو دياب يتصدر يوتيوب.. اعرف السبب

تفاصيل أبرز 8 أغاني في ألبوم عمرو دياب الـ35

6 معلومات لا تعرفها عن ألبوم عمرو دياب الجديد سهران

خالد تاج الدين لجمهور عمرو دياب: متخافوش الألبوم بيتحمل والله

قبل طرحه .. 6 معلومات عن ألبوم عمرو دياب 2020 "سهران".. يضم 14 أغنية أبرزها "عم الطبيب"

عمرو دياب يطرح ألبوم سهران

ترشيحاتنا

بعد ظهورها بـ شورت في عز البرد.. 10 إطلالات لـ نسرين طافش مثيرة للجدل

الدولار يتراجع 10 قروش دفعة واحدة

قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة السبت.. تعرف عليها

شاهد..بنات عامر منيب يغنين أغنية بنت الجيران لـ حسن شاكوش

أبناؤه وأحفاده 180 شخصا وعاصر ملوك السعودية.. قصة المعمر عميد سكان العالم

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشق الأكل المتعفن.. بريطاني يتناول وجبة سريعة بعد دفنها 14 شهرا.. شاهد

لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

بمميزات فريدة.. تويوتا تفتتح مركز خدمة متكاملا بمدينة الشيخ زايد