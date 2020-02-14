87 تمثالا وصل منها 76.. ملوك مصر يستقبلون زوار المتحف المصري الكبير علي الدرج العظيم





ومن أبرز الملوك الذين ستوضع تماثيلهم فوق الدرج العظيم،رمسيس الثاني وهو من حكام الأسرة التاسعة عشر (حكم 1279 – 1213 ق.م)،وينظر إليه على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوي، وسماه خلفائه والحكام اللاحقين له بالجد الأعظم،ونصّب رمسيس وهو في سن الرابعة عشر وليًا للعهد من قبل والده سيتي الأول وظل يحكم لمدة 67 عاما،وتركزت الفترة الأولى من حكمه على بناء المدن والمعابد والمعالم الأثرية.







وسنوسرت الثالث وكان خامس فراعنة الأسرة الثانية عشر،وحكم من 1878 ق.م. حتى 1839 ق.م،ويعتبر من أعظم فراعنة الدولة الوسطى،وسماه الإغريق سيزوستريس الثالث ويعتبر مصدرًا لأسطورة سيزوستريس،وقد أنشأ معبدًا ومدينة في أبيدوس وهرم سنوسرت الثالث في دهشور،كما أنه أنشأ أول قناة مائية تربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

