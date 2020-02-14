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تعليم

بالفيديو.. شاهد ماذا قال الأطفال عن نظام التعليم الجديد المطبق في أولى و2 ابتدائي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:44 ص
الاطفال يتحدثون عن
الاطفال يتحدثون عن نظام التعليم الجديد
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ياسـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر تبنى حاليا تعليمًا عصريًا بهوية مصرية .

 وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن التعليم المصري الجديد (تعليم ٢) انطلق في سبتمبر ٢٠١٨ ووصل محطته الثانية في الصف الثاني الابتدائي في سبتمبر ٢٠١٩ . 

وفي هذا الاطار .. نشر وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فيديو جديد تحدث فيه تلاميذ الصفين الاول والثاني الابتدائي عن نظام التعليم الجديد المطبق عليهم ، مشيرًا إلى أن هناك 7 مليون تلميذ في رياض الاطفال والصفين الاول والثاني الابتدائي مطبقا عليهم نظام التعليم الجديد حاليا.

وخلال هذا الفيديو قال تلاميذ النظام الجديد : "احنا بنذاكر كويس بس ما بناخدش امتحانات .. وبناخد كتاب كونكت بلاس .. وشهادته بتكون باللون الازرق ده معناه انه حاجة تحفة وكلنا شاطرين

وأضاف التلاميذ : بنعمل انشطة و نتعلم عن طريق الصور ..وبنكتب ونرسم على الكمبيوتر ..ولو فتحنا كتب بنقص و نلزق ونلعب .. بتفرج على فيديوهات تفهمنا اللي في الكتاب ..وبنفهم الاول الدروس عشان ماننساش

وفي النهاية قال وزير التربية والتعليم : ولادنا اذكياء وشطار وموهوبين وعندهم احلام وامل في بكرة وحقهم علينا ان نوفر لهم نظام تعليم يحقق لهم كل اللي بيتمنوه.


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