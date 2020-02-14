AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بحركة لا إرادية.. طفلة تنقذ أمها من موت محقق| صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
على الرغم من الحركات المستمرة للأطفال وشقاوتهم التي لا تنقطع، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون مفيدة للغاية، فقد تمكنت طفلة من إنقاذ والدتها من الموت في الوقت المناسب. 

استطاعت الطفلة "صوفيا" التي تبلغ من العمر عامين إنقاذ والدتها من خلال التحكم في فتح هاتفها بعد أن فقدت أمها الوعي في المنزل، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

كانت الطفلة صوفيا منهمكة في  اللعب بينما كانت والدتها سامانثا البالغة من العمر 28 عامًا، في المطبخ في بول بولاية دورست، وعندما  ذهبت الطفلة إلى المطبخ وجدت والدتها  على الأرض في حالة غيبوبة كاملة. 

بسرعة بديهة حصلت"صوفيا" على هاتف أمها وفتحته باستخدام مستشعر بصمة الأصابع، ثم فتحت صوفيا Facebook messenger قبل النقر على وجه جدتها للاتصال بها من خلال الفيديو .

التقطت الجدة "ديبي بيكر" والتي كانت على بعد 160 ميلًا في هيريفوردشاير، المكالمة وسألت صوفيا عن مكان والدتها، ردت الطفلة الصغيرة بأنها في حالة سيئة، لذا طلبت منها "ديبي" أن تدير الكاميرا على أمها، وتجدها  في حالة غيبوبة تامة. 

أسرعت الجدة في الاتصال بـ الإسعاف التي  جاءت وحملت الأم، قال الأطباء إنها انهارت بسبب الجفاف وحشرة في المعدة، وأنه تم إنقاذها في الوقت المناسب قبل أن تصبح الأم في تعداد الأموات.
بحركة لا إرادية.. طفلة تنقذ أمها من موت محقق| صور
بحركة لا إرادية.. طفلة تنقذ أمها من موت محقق| صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كاميرات المراقبة ترصد لحظة إنقاذ طفل من الموت بأعجوبة.. فيديو

بسبب فيديو على يوتيوب.. طفلة تنقذ حياة والدتها بعد إصابتها بنوبة صرع

ضابط يتدخل في اللحظة المناسبة لإنقاذ طفل من الاختناق.. شاهد ماذا حدث

اليوم.. محاكمة الجدة المتهمة بتعذيب حفيدتها بالدقهلية

مشرد يحاول اختطاف طفلة من أحضان والدتها داخل مطعم.. شاهد ماذا حدث

حدث فى انجلترا ..أم تنقذ طفلتها من الاختطاف فى آخر لحظة

ترشيحاتنا

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

آمال ماهر تحقق نسب مشاهدة عالية بكليب "ماتسبنيش" .. فيديو

رجاء خاص من شوبير لـ الجماهير المصرية بشأن مباراة الزمالك والترجي

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

في شبكة الاتجار بالقاصرات بالجيزة.. محام ومحفظ قرآن زعيما العصابة.. سقطا قبل تزويج فتاة 12 عاما

وفاة 6 أشخاص.. كورونا يصيب الطواقم الطبية في الصين

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 14 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

إرادة ربنا.. محمد رمضان يواصل استفزاز جمهوره بفيديو جديد في واقعة الطيار المفصول

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

خرجت ولم تعد..تعرف على قصة الفتاة لين السعودية التي أشعلت تويتر

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن لبس نقاب وقتل صديق عمره.. تفاصيل جريمة الـ15 دقيقة فى الجيزة.. الأهالى: وقف على جثته وحاول يسرقه

تخفيض جديد في أسعار هوندا سيفيك honda civic .. صور

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها