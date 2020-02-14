بحركة لا إرادية.. طفلة تنقذ أمها من موت محقق| صور

على الرغم من الحركات المستمرة للأطفال وشقاوتهم التي لا تنقطع، ولكنها في بعض الأحيان قد تكون مفيدة للغاية، فقد تمكنت طفلة من إنقاذ والدتها من الموت في الوقت المناسب.





استطاعت الطفلة "صوفيا" التي تبلغ من العمر عامين إنقاذ والدتها من خلال التحكم في فتح هاتفها بعد أن فقدت أمها الوعي في المنزل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





كانت الطفلة صوفيا منهمكة في اللعب بينما كانت والدتها سامانثا البالغة من العمر 28 عامًا، في المطبخ في بول بولاية دورست، وعندما ذهبت الطفلة إلى المطبخ وجدت والدتها على الأرض في حالة غيبوبة كاملة.





بسرعة بديهة حصلت"صوفيا" على هاتف أمها وفتحته باستخدام مستشعر بصمة الأصابع، ثم فتحت صوفيا Facebook messenger قبل النقر على وجه جدتها للاتصال بها من خلال الفيديو .





التقطت الجدة "ديبي بيكر" والتي كانت على بعد 160 ميلًا في هيريفوردشاير، المكالمة وسألت صوفيا عن مكان والدتها، ردت الطفلة الصغيرة بأنها في حالة سيئة، لذا طلبت منها "ديبي" أن تدير الكاميرا على أمها، وتجدها في حالة غيبوبة تامة.



