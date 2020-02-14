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أخبار العالم

بعد إجراء غريب.. الصين تصحح رقم وفيات كورونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:10 ص
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا بالصين
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عن خفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا من 1483 إلى 1380 حالة، نظرًا لتعداد بعض الحالات مرتين، وذلك غداة اعتماد نظام جديد لرصد الإصابات.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، ذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن 121 شخصا توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أزالت من التعداد الوطني 108 حالات وفاة أحصيت سابقا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، مؤكدة أنه تم القيام بتعداد مزدوج في الإحصاءات لبعض الحالات.

وكانت الحصيلة الوطنية قبل تصحيحها تقارب 1500 وفاة، اليوم الجمعة، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين القارية (باستثناء هونج كونج وماكاو) 63851 إصابة، بعد تخفيضه أيضا بسبب تعداد مزدوج.

وأقامت السلطات الصحية في هوبي، تغييرا في النظام المعتمد لرصد فيروس كورونا، تحتسب بموجبه الحالات "المشخصة سريريا"، أي أن صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كان لا بد حتى الآن من إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

وتهدف تلك الوسيلة الجديدة لرصد الوباء زيادة تعداد الإصابات والوفيات في هوبي، وذلك بهدف التثبت من رصد المصابين وتوفير العلاج المناسب لهم.
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