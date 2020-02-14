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منوعات

الفيروس ينتقل من الحيوان والجماد.. محلول رخيص للوقاية من كورونا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:35 ص
الوقاية من فيروس
الوقاية من فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
يتخذ الملايين حول العالم احتياطاتهم من فيروس كورونا التاجي القاتل الجديد "COVID-19"، من خلال استخدام الكمامة ومنع التلامس الجسدي خشية انتقال الفيروس، ولكن دراسة جديدة أوضحت أن المرض ينتقل بأكثر من طريقة ولا يقتصر انتقاله على التلامس الجسدي فقط، ومن الممكن استخدام محلول فعال للأسطح لمنع العدوى.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC)، فمن غير الواضح حتى الآن طريقة العدوى بفيروس كورونا لعدم اتضاح كل المعلومات عنه حتى الآن، ولكن إذا كان  فيروس كوررنا ينتشر بنفس طريقة الفيروسات السابقة السارس وميرز، فإنه سينتقل عن طريق لمس أي شيء وليس فقط لمس الفم، الأنف، أو العيون. 

وتشير دراسة جديدة إلى أنه يمكن لفيروس كوروناCOVID-19 ان يظل حيا على أي جماد أو كائن غير حي لمدة تزيد عن أسبوع، وبدراسة الفيروسات البشرية والبيطرية، من خلال 22 دراسة سابقة.

ووجد الباحثون أن مسببات الأمراض البشرية يمكن أن تظل حية على الأسطح وتظل معدية في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى تسعة أيام، ويمكن لفيروس كورونا أن يظل حيا ما بين 4 أو  5 أيام على مواد مختلفة مثل الألومنيوم، الخشب، الورق، البلاستيك، والزجاج، ويمكن أن تستمر بعض الفيروسات التاجية التي تصيب الحيوانات فقط، في أجسادهم، لفترة أطول من 28 يومًا.

وللحد من انتشار الفيروسات بشكل عام، يقترح مؤلفو الدراسة الجديدة ضرورة تطهير الأسطح بعناية بمختلف المحاليل، خاصة المصنوعة من هيبوكلوريت الصوديوم، بيروكسيد الهيدروجين، أو الإيثانول، فهذه المركبات فعالة جدا ضد فيروسات السارس وكورونا.
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