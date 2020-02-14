الفيروس ينتقل من الحيوان والجماد.. محلول رخيص للوقاية من كورونا

ووجد

الباحثون أن مسببات الأمراض البشرية يمكن أن تظل حية على الأسطح وتظل معدية في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى تسعة أيام، ويمكن

أن يظل حيا ما بين 4 أو 5 أيام على مواد مختلفة مثل

، الخشب، الورق، البلاستيك، والزجاج، ويمكن أن تستمر بعض الفيروسات التاجية التي تصيب الحيوانات فقط، في أجسادهم، لفترة أطول من 28 يومًا.

الألومنيوم