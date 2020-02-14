نقدم لك طريقة عمل موز مقلي بعجينة البان كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير موز مقلي بعجينة البان كيك

موز مفرز

1 كوب لبن

1 كوب دقيق

3 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

فانيلا

3 بيض

صوص كراميل

مكسرات مشكلة

ايس كريم للتقديم





طريقة تحضير موز مقلي بعجينة البان كيك

* يخلط الدقيق مع البيض ثم تضاف رشة ملح ورشة سكر

* توضع خلة أسنان في الموز ثم يغمس في عجينة البان كيك

* ثم يوضع في زيت ساخن للقلي وتترك حتى تصل إلى اللون الذهبي

* ثم يزين بصوص الكراميل ومكسرات حسب الرغبة وآيس كريم



