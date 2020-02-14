نقدم لك طريقة عمل موز مقلي بعجينة البان كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير موز مقلي بعجينة البان كيك
موز مفرز
1 كوب لبن
1 كوب دقيق
3 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة سكر
رشة سكر
فانيلا
3 بيض
صوص كراميل
مكسرات مشكلة
ايس كريم للتقديم
طريقة تحضير موز مقلي بعجينة البان كيك
* يخلط الدقيق مع البيض ثم تضاف رشة ملح ورشة سكر
* توضع خلة أسنان في الموز ثم يغمس في عجينة البان كيك
* ثم يوضع في زيت ساخن للقلي وتترك حتى تصل إلى اللون الذهبي
* ثم يزين بصوص الكراميل ومكسرات حسب الرغبة وآيس كريم