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مرأة

طريقة عمل موز مقلي بعجينة البان كيك

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:18 م
طريقة تحضير موز مقلي
طريقة تحضير موز مقلي بعجينة البان كيك
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اسماء محمد
نقدم لك طريقة عمل موز مقلي بعجينة البان كيك بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير موز مقلي بعجينة البان كيك
موز مفرز 
1 كوب لبن
 1 كوب دقيق 
3 ملعقة كبيرة زيت 
رشة ملح
رشة سكر 
فانيلا 
3 بيض 
صوص كراميل 
مكسرات مشكلة 
ايس كريم للتقديم 

طريقة تحضير موز مقلي بعجينة البان كيك
* يخلط الدقيق مع البيض ثم تضاف رشة ملح ورشة سكر
* توضع خلة أسنان في الموز ثم يغمس في عجينة البان كيك
* ثم يوضع في زيت ساخن للقلي وتترك حتى تصل إلى اللون الذهبي
* ثم يزين بصوص الكراميل ومكسرات حسب الرغبة وآيس كريم

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