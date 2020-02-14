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ديني

دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:48 ص
دعاء للميت بالرحمة
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة
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أمل فوزي
دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة يعد من أفضل ادعية المتوفي يوم الجمعة، حيث إن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة أي في ساعة استجابة وأكثر الأوقات التي حثنا النبي –صلى الله عليه وسلم – على الإكثار من الدعاء فيها، كما أن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة هو طوق النجاة لذلك المتوفي الذي يرقد وحيدًا في قبره، وقد انقطع عمله في الدنيا ولم يتبقى له منها سوى انتظار من قد يتذكره من أحبابه الأحياء ويقدم له دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة أي دعاء للميت بالرحمة والمغفرة مستجابًا يبدله قبره من حفرة للنار إلى روضة من ياض الجنة، فماذا يحتاج المتوفي بعد دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة مضمون الاستجابة، لكي يتجاوز الله تعالى عن سيئاته في الدنيا ويخيره بين أبواب الجنة الثمانية في الآخرة.

دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة
دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ورد فيه مجموعة من ادعية المتوفي المأثورة عن النبي –صلى الله عليه وسلم – والذي حثنا على الحرص على دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة لما قد يوافق ساعة استجابة، ومن دعاء للميت بالرحمة والمغفرة يوم الجمعة ما يجعل الله سبحانه وتعالى يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية، وهو : «يارب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين».

دعاء لابي المتوفي يوم الجمعة مكتوب لا يعد فقط أمنية ورغبة للاب المتوفي في قبره، وإنما أيضًا يعد دعاء للميت ابي يوم الجمعة مكتوب من أفضل وسائل بر الوالدين والأحبة ، التي أوصانا رسول الله بالحرص عليها، لأن دعاء للاب المتوفي هو أعظم هدية يقدمها الابن لأبيه في قبره، حيث إن تأثير دعاء للميت يفوق أغلى الورود والرياحين التي توضع على قبر المتوفي، وعليه فإن دعاء للميت في يوم الجمعة مكتوب يعد من أفضل أدعية المتوفي ، حيث إنه فيما ورد بالكتاب العزيز وسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن في يوم الجمعة ساعة استجابة، قد أوصى النبي –صلى الله عليه وسلم- بتحريها، ومن هنا فإن دعاء للميت بالرحمة يوم الجمعة مكتوب قد يوافق ساعة الاستجابة في يوم الجمعة فتكون من حظ المتوفي دعاء مستجاب يخفف عنه عذاب القبر وبه يتجاوز الله سبحانه وتعالى عن سيئاته، وينال المتوفي عفو الله تعالى ورحمته من خلال دعاء للميت يوم الجمعة مكتوب في ساعة إجابة.

دعاء للميت يوم الجمعة ابي .. للاب المتوفي
دعاء للميت يوم الجمعة ابي وهنا ينبغي الإشارة إلى أنه يعد من افضل دعاء للميت يوم الجمعة للاب المتوفي وخير ما يمكن للابن أن يقدمه إلى أبيه المتوفي في قبره، وهذه أمثلة من دعاء للميت يوم الجمعة ابي أو افضل دعاء للميت يوم الجمعة للاب المتوفي .

• يوم الجمعة اللهم ارحم والدي برحمتك التي وسعت كل شيء اللهم نور قبره ووسع مدخله وأنس وحشته واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة يارب.
• اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.
• اللهم في يوم الجمعة أنر قبر ابي اللهم ارحمه واجعل المسك ترابه والحرير فراشه و اجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.
• اللهم في صباح يوم الجمعة ارحم أبي رحمة تكفي أهل الأرض والسماء اللهم أعف عنه وأبدله خيرا مما ترك وراءه يارب العالمين.
• اللھم وفي يوم الجمعة إن أبي قد أحسن إلي منذ يوم ولادتي حتى يوم فراقه اللهم وبحق هذا الإحسان ارحمه و اغفر له اللهم اكرم نزله و وسع مدخله اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة واجمعنا به في جنة النعيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
• اللهم في هذه الجمعة أنر قبر ابي و اجعل ملائكة الرحمة تطوف عليه من كل جانب.
• اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.
• اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.
• اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مثواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.
• اللهم ارحمه رحمه تطمئن بها نفسه وتسعد بها روحه.
• اللهم عوض شبابه بجنتك، اللهم بردا وسلاما عليه إلى يوم يبعثون واجمعنا به في جنة الخلد والنعيم يارب العالمين.
• يارب في يوم الجمعة انر قبرا وضعت فيه قطعة من قلبي اللهم ارحمه رحمة واسعة واره مقعده بالفردوس يالله.
• اللهم في يوم الجمعة لا تطفئ نور قبر فقيدي واجعل الجنة أجمل مسكن له اللهم ارحمه برحمتك واغفر له.

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