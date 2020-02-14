عاجل.. رسالة مهمة لمالكي رخص مرور مصر الجديدة ومدينة نصر

أعلنت وزارة الداخلية عن نقل وحدات تراخيص المركبات "القاهرة الجديدة ومدينة نصر ومصر الجديدة".

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وتم نقل الوحدات الجديدة إلى مجمع تراخيص القاخرة الجديدة الكائن بشارع محمد فريد بمنطقة مشروع سكن مصر في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.









وتقرر افتتاح المقر وبدء العمل بع اعتبارًا من السبت 15 فبراير، على ان تكون مواعيد العمل بمجمع التراخيص من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3 مساء، والجمعة راحة أسبوعية.





وتيسيرًا على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة ، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر ، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم.





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ويتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الإستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.





ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لإستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لإستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.









يشار إلى أن العنوان التفصيلى للمجمع على الرابط التالى (https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين



