تعميم نشرة مكافحة سوسة النخيل والآفات على الإدارات الزراعية في الفيوم

أصدر الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم توجيهاته إلى جميع مديرى الإدارات الزراعية والمشرفين الزراعيين بتفعيل النشرة الإرشادية التى أصدرتها الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النباتات والتى تتضمن وصايا ونصائح للمزارعين تساعدهم فى مكافحة الآفات التى تصيب ثمار النخيل . بتفعيل النشرة الإرشادية التى أصدرتها الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النباتات والتى تتضمن وصايا ونصائح للمزارعين تساعدهم فى مكافحة الآفات التى تصيب ثمار النخيل .



كان الدكتور محمد كمال عباس رئيس الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمعهد بحوث وقاية النبات بوزارة الزراعة قد أصدر نشرة تتضمن إرشادات عامة لمكافحة آفات الثمار، أهمها: رش رأس النخلة خلال الشتاء للتخلص من الآفات الموجودة بها في حالة فترة سكون أو بيات شتوى وكذلك التخلص من الحشائش الموجودة بالمزرعة حيث تعتبر مأوى لحلم الغبار خلال فترة الشتاء.







وكذلك استخدام مصائد الضوئية لجذب آفات ثمار النخيل لخفض تعداد الآفات ومعرفة ميعاد ظهورها حتى يمكن اختيار الميعاد المناسب لتدخل الكيماوى أو المكافحة الحيوية.

و عدم استخدام كيزان المذكرة المصابة بدودة البلح الكبرى حتى لا تنتقل الاصابة الى الاناث اثناء عملية التلقيح وكذلك التخلص من أغلفة الكيزان المذكرة والمؤنثة لأنها تعتبر مأوى لهذه الحشرة.



و فى حالة وجود إصابات بدودة البلح الكبرى أو دودة البلح الصغرى ( الحميرة) يتم الرش بعد العقد مباشرة أو استخدام المكافحة الحيوية ، والوقاية من حلم الغبار فى المناطق التى ظهر بها الإصابة من العام الماضى يتم الرش بالكبريت الميكرونى مرتين على الأقل وبين الرشاشة والأخرى 21 يوم بداية من شهر يونيو وفى حالة ظهور الإصابة يتم استخدام المبيدات الأكاروسية الموصى بها وبين الرشاشة والأخرى 21 يوما.



كما يتم تكييس الثمار مع بداية التلوين لوقاية من الآفات وخصوصا دودة أبو دقيق الرمان وقبل إجراء التكيس للثمار يتم إجراء رش وقائى لثمار إذا لم يتم استخدام مكافحة الحيوية.

و فى نهاية الموسم يتم جمع ثمار البلح الموجودة في إبط الأوراق والمتساقطة على الأرض وكذلك جمع كل أنواع الثمار الأخرى المتساقطة والتى يمكن ان تصيبها الحشرات مثل الموالح والعنب والرمان لانها تعتبر مصدر لاصابة لعام المقبل



وعدم خلط البلح المتساقط مع السليم حيث يؤدى ذلك إلى رفع معدلات الإصابة إن وجدت. ، وكذلك عدم تخزين الثمار لمدة طويلة في المزرعة تحت ظروف غير جيدة ، و عدم تخزين التمور في مخازن لا تستوفى شروط التخزين الجيد. ، و تغطية الثمار بعد الجمع مباشرة عند تركها فترة فى الحقل قبل النقل للمخزن وخصوصا ليلا لأن معظم آفات الثمار تنشيطا ليلا ، و التعبئة في صناديق نظيفة تم تطهيرها قبل التعبئة.