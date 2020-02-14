عامر منيب يتصدر جوجل وتويتر.. تعرف على السبب

الإعلامية منى الشاذلي





وخلال الحلقة غنت بنات عامر منيب مقطع صغير من مهرجان "بنت الجيران" لـ حسن شاكوش، وعمر كمال، بناء على طلب منى الشاذلي وسط تصفيق حاد من الجمهور، بجانب غنائهم العديد من الأغاني الأخرى.





وحققت أغنية "عامل إيه في حياتك" لـ مريم ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ما يقرب من 10 ملايين مشاهدة، بعد طرح الكليب بموقع يوتيوب، في 27 نوفمبر الماضي.





أغنية "عامل إيه في حياتك"، عبارة عن "دويتو" بينها وبين والدها الراحل، من أغنيته الشهيرة «عامل ايه في حياتك»، لتحيي بها ذكرى وفاته.

تصدر الفنان الراحل عامر منيب، مؤشر البحث جوجل، بعد ظهور بناته في برنامج "معكم" مععلى فضائية الـ سي بي سي.