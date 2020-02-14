اليابان تسجل أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا.. فيديو

نشرت فضائية "الغد" تقريرا عن تسجيل اليابان أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.





وأفاد التقرير، أنه بعد اكتشاف أكثر من 250 حالة إصابة باليابان، أعلنت السلطات اليابانية بالتعاون على توسيع الاختبارات للقضاء على الفيروس.





وأشار التقرير، إلى أن حالات الإصابة المكتشفة فى اليابان بينها 218 حالة على متن سفينة "دايموند برنس" المحتجزة قبالة السواحل اليابانية، متابعا إلى أن السلطات سمحت بمن يتجاوز ال80 عاما على متنها بمغادرة السفينة.





كما أعلنت السلطات الصحية فى الصين تسجيل 121 حالة وفاة بالفيروس، من بينهم 6 من العاملين بالمجال الصحي.





وأضاف التقرير، أن حصيلة الوفيات ترتفع بشكل ملحوظ، حيث وصلت فى الصين إلى 1483 حالة ونحو 64 ألف مصاب.