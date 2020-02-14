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منوعات

بـ100 مليون ريال.. السعودية تنتظر الانتهاء من أكبر مستشفى بيطري في العالم

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:23 م
السعودية تنتظر الإنتهاء
السعودية تنتظر الإنتهاء من أكبر مستشفي بيطري في العالم
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محمود نوفل
تتابع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، المراحل النهائية من إنشاء وتجهيز وتشغيل أكبر وأحدث مشروع مستشفى بيطري في العالم بمنطقة القصيم بمسمى "مستشفى سلام البيطري للإبل"، بتكلفة تقديرية تتجاوز 100 مليون ريال، حيث يهدف إلى تمكين القطاع الخاص من تقديم الخدمات البيطرية لمربي الإبل، واستدامة قطاع الإبل وتطويره.

واطلع وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، على سير العمل في مشروع المستشفى التابع لمجموعة سلام البيطرية، وخطة المجموعة للتوسع في إنشاء مستشفى آخر، بالإضافة إلى مناقشة دعم الوزارة ومساندتها في هذا التوسع لما فيه خدمة لمربي الإبل، حيث يأتي هذا المشروع امتدادًا لجهود الوزارة لرفع الكفاءة في مجال الخدمات البيطرية وتحسينها.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع سيسهم في تمكين القطاع الخاص من تقديم التسهيلات الممكنة في المجال، ليقوم بدوره المأمول في حماية وتطوير الثروة الحيوانية في المملكة، ودعم مبادرات الوزارة الخاصة بالتحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتسهيلا لمربي الإبل للوصول إلى الخدمات البيطرية داخل المملكة، والتي ستسهم بدورها في استدامة قطاع الإبل وتطويره إلى مستويات مميزة.

وبينت، أنه قد تم منح المستثمرين ترخيص أولي للمشروع وسيتم إصدار الترخيص النهائي للتشغيل بعد استكمال تعين الكوادر البيطرية والطبية المشغلة للمستشفى.

وحثت الوزارة، المستثمرين إلى الدخول في مجال تقديم الخدمات البيطرية المتخصصة، مثل المستشفيات، والعيادات، والمختبرات، ومراكز التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة، والمركبات المتخصصة في مجالات الإنتاج الحيواني، مؤكدة أن هذه المجالات واعدة نظرًا للتطور الذي يشهدهالقطاع، مشيرة إلى أنها ستقدم التسهيلات الممكنة لدعم ترخيص مثل هذه الأنشطة لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
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