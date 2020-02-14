جراحة نادرة.. استئصال ورم سرطاني شديد الخطورة بمستشفى جامعة طنطا

نجح فريق طبي من جراحي المستشفى التعليمي العالمي بطنطا من إجراء جراحة نادرة وشديدة الخطورة باستئصال ورم بالكبد ٧×٧ سم لمريض يبلغ من العمر 63 عامًا خلال عملية جراحية استغرقت ساعة 4 ساعات.





وأشاد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بمهارة ودقة ومجهود الفريق الطبي الذي أجري الجراحة، الأمر الذي يمثل تأكيدًا إضافيًا علي ما تقدمه مستشفيات طنطا الجامعية من خدمات صحية منفردة عالية الجودة لمرضي الدلتا في مختلف التخصصات الطبية.





وأكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي، أن هذه العملية من أصعب عمليات جراحات الكبد، مشيرا إلى أن المريض كان يعاني من ورم سرطاني متكرر ما ينتج عنه وجود التصاقات شديدة بالبطن، كما أن جراحات الفص الأول للكبد من أعقد جراحات الكبد من الناحية التقنية، ويقع مابين الوريد الأجوف السفلي والوريد البابي الكبدي وهذان هما أكبر وأهم جزء في الدورة الدموية للجسم بصفة عامة وللكبد كاملا" بصفة خاصة.





وأوضح "سليم" ، أن الفريق الطبي ضم الدكتور حسام سليمان أستاذ جراحة الكبد بالمعهد القومي للكبد بجامعة المنوفية، والدكتور حمدي صدقي أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة طنطا، والدكتور أحمد سويلم مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير بجامعة طنطا ، والدكتور محمد عبدالرحيم طبيب مقيم بقسم الجراحة العامة بجامعة طنطا، موجها الشكر لطاقم التمريض والعناية المركزة.





وقال الدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذي للمستشفيات، إن قسم التخدير نجح في تخدير الحالة وإفاقتها وخروجها الي سرير سابق التجهيز بالعناية المركزة الجراحية بالمستشفي التعليمي بعد إجراء العملية، لافتا الي أن الحالة مستقرة تماما.



