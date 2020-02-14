طقس سيء وموجة صقيع تسود مناطق شمال سيناء



وفى سياق متصل أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة ببئرالعبد شمال سيناء، بحالة اختناق، بسبب استنشاق دخان ناتج عن حرق أخشاب من أجل التدفئة والتغلب على برودة الشتاء، وتم نقلهم للمستشفى.



أعطى اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ تعليماته بسرعة تحرك مجالس المدن وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات شفط المياه وإزالتها من الأماكن التي تراكمت فيها حتى للتعليق حركة سير العربات.



كما قامت مجالس المدن بالفعل باللوادر لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق بفعل حركة الكثبان الرملية التي نشطت بسبب شدة هبوب الرياح لمنع وقوع حوادث طرق .

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أعطى اللواء الدكتور محمد شوشه المحافظ تعليماته بسرعة تحرك مجالس المدن وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات شفط المياه وإزالتها من الأماكن التي تراكمت فيها حتى للتعليق حركة سير العربات.كما قامت مجالس المدن بالفعل باللوادر لرفع الكثبان الرملية التي تراكمت على الطرق بفعل حركة الكثبان الرملية التي نشطت بسبب شدة هبوب الرياح لمنع وقوع حوادث طرق .

تتعرض محافظة شمال سيناء ، لطقس سيء وذلك لهبوب رياح باردة ، وانخفضت في درجات الحرارة، التى وصلت إلى درجات الصقيع ،وسط توقعات بهطول أمطار .وتعرضت المناطق الصحراوية إلى درجة صقيع، خاصة بمركزي الحسنة نخل بوسط سيناء أثرت على الحركة ، حيث التزم معظم المواطنين منازلهم للتدفئة حول مولد النار "الكانون" بينما حرص المزارعون علي بناء سدود ترابية من اجل تحويل مسار مياه الأمطار قرى زراعتهم.