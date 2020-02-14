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محافظات

العربية للتصنيع ترفع مخلفات القمامة بمحافظة الدقهلية.. غدا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:37 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت محافظة الدقهلية بدء الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة بالمحافظة اعتبارا من غد السبت وذلك بموجب الاتفاق الذى تم بين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال اجتماعهما أمس. 

أكدت المحافظة فى بيان إعلامى لها أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تقوم برفع المتولد اليومي من نقاط التجميع المؤقتة بالمحافظة، وذلك حتي الانتهاء من إقامة مصانع تدوير المخلفات الجديدة، أو ترسيه المصانع على شركة أخرى بديل للشركة المنتهى عقدها أيهما أقرب. 

كان وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي قد عقد اجتماعا أمس الخميس مع محافظ الدقهلية أسفر عن تكليف الهيئة العربية للتصنيع بنقل المتولد اليومي بالمحافظة إلي المدفن الصحي بقلابشو، كما تكليف لجنة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة البيئة بالاشتراك مع المسئولين بالمحافظة بمعاينة كافة المواقع ووضع خطة لتطوير المنظومة ورفع كفاءتها.
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