العربية للتصنيع ترفع مخلفات القمامة بمحافظة الدقهلية.. غدا

أعلنت محافظة الدقهلية بدء الهيئة العربية للتصنيع في رفع المتولد اليومي من القمامة بالمحافظة اعتبارا من غد السبت وذلك بموجب الاتفاق الذى تم بين اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية خلال اجتماعهما أمس.





أكدت المحافظة فى بيان إعلامى لها أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تقوم برفع المتولد اليومي من نقاط التجميع المؤقتة بالمحافظة، وذلك حتي الانتهاء من إقامة مصانع تدوير المخلفات الجديدة، أو ترسيه المصانع على شركة أخرى بديل للشركة المنتهى عقدها أيهما أقرب.



