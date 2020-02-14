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أخبار البلد

"المهن الطبية" تزف بشرى للأطباء والصيادلة والبيطريين

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:50 م
عمومية المهن الطبية
عمومية المهن الطبية
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محمد غالي
انطلقت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين".

وقال الدكتور السيد عبيد الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية والأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، إن الاتحاد أجرى تنقية لكشوف المعاشات من الأعضاء غير المستحقين مثل حالات الوفاة وأصبحت دفعة فبراير 2020 حوالى 96 ألف مستفيد على الرغم من الزيادة الجديدة للمعاشات والتى تصل إلى 1500 عضو فى الدفعة الواحدة.

واضاف عبيد، أن الدفعات نصف الشهرية بلغت 12.3 مليون جنيه خلال 2014، مشيرا إلى أن مجلس الاتحاد اتخذ قرارات بزيادة المعاشات خلال 6 أعوام، لتصبح من 500 جنيه إلى 800 جنيه، فى 2018، وجار زيادتها إلى 1000جنيه، بدءا من الدفعة لشهور 4،5،6 لعام 2020.

وأفاد انه تم صرف إجمالى معاشات من عام 2013 وحتى عام 2018، 720 مليونا و571 ألفا و461 جنيها، بزيادة قدرها 411 مليونا و788 ألفا و453 جنيها عن عام  2013، كما بلغ إجمالى قيمة الإعانات المنصرفة خلال الفترة نفسها 14 مليونا و409 الاف و446 جنيها، بنهاية عام 2018.

وتابع: وفى مجال الاستثمارات حقق الاتحاد طفرة كبيرة فى استثمار أموال صندوق الإعانات والمعاشات، حيث تضاعفت إجمالى الأموال المستثمرة وزادت حوالى 1.9 مليار جنيه خلال عام 2013، إلى 3.9 مليار جنيه فى 31  ديسمبر 2018، بزيادة قدرها 2 مليار جنيه بنسبة 105 % بمتوسط سنوى قدره 17.5% سنويا، وهو بمعدل غير مسبوق ولم يتم تحقيقه فى المؤسسات المثيلة، وهو ما ساهم فى زيادة المعاشات.

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعية العمومية العادية، اليوم الجمعة وذلك لمناقشة مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، أيضا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018.

بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.
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