نتيجة لا تخطر ببالك.. شاهد ماذا يحدث لجسمك عند شرب كوب من عصير الكيوي يوميًا؟

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آلاء حسن تناول الكيوي بصورة يومية يساعد فى التخلص من مشكلة التهابات المعدة لما يحتويه من مواد مضادة للفطريات.



وفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد مشروب





- مضادات



- منع عملية ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.



- يعتبر تناول عصير



يحتوي عصير الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى دخوله في العديد من السلطات والمشروبات، وله العديد من الفوائد الصحية، ووفي هذا السياق كشفت دكتور سهام سوقية، خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن فوائد مشروب الكيوي - مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة الضارة في الجسم- منع عملية ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر.- يعتبر تناول عصير الكيوي باستمرار يساهم في محاربة التجاعيد و يبدو على الإنسان أنه أصغر سنًا.

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