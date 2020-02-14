بعد انتشار لعبة منقولة من TIKTOK في المدارس.. تعليمات بتحذير الطلاب من الاندماج مع البرمجيات والألعاب الإلكترونية العنيفة

حيث حذرت وزارة التربية والتعليم في تعليماتها الرسمية التي تم إرسالها لكافة المديريات، من خطورة الألعاب الإلكترونية على أطفالنا، مؤكدةً أن هذه الألعاب والتطبيقات تعرض أولادنا وأحفادنا للخطر دون أن يشعروا، وخاصة الشباب والفتيات في سن المراهقة.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها مهتمة جدًا بتنظيم دورات تدريبية وندوات لتدريب الطلاب والمدرسين على موضوع الاستخدام الآمن للإنترنت.



كما شددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية تقديم الإرشادات والتوعية الصحيحة للطلاب والمعلمين في المدارس، في مجال تكنولوجيا المعلومات.





وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع انتشار لعبة PUBG في الفترة السابقة، قد أرسلت أيضا تعليمات رسمية لجميع المديريات والمدارس ، أوصت خلالها بالاهتمام بتوعية الطلاب بمختلف المراحل التعليمية بكافة المدارس، بخطورة الألعاب الإلكترونية بصفة عامة ولعبة PUBG بصفة خاصة.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعليماتها المرسلة للمديريات والإدارات والمدارس في ذلك الوقت، بأن هذه الألعاب الإلكترونية تؤدي إلى انتشار الأمراض النفسية المرتبطة بالوحدة والعزلة والاكتئاب، وانتشار العنف والجريمة وتسهيل الأنشطة الإجرامية، والترويج للمخدرات والأعمال الإرهابية.



