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في 5 دقائق.. طريقة سحرية لعلاج الالتهابات بعد إزالة الشعر

الجمعة 14/فبراير/2020 - 10:31 م
طريقة سحرية لعلاج
طريقة سحرية لعلاج الالتهابات بعد إزالة الشعر
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رضوى حسام
العناية بالمظهر والرغبة في الظهور بشكل رائع، غريزة طبيعية في السيدات، مما يدفعهن لإزالة الشعر الزائد من الجسم، لكن أغلب الفتيات أصحاب البشرة الحساسة يعانين من الالتهابات بعد إزالة الشعر، لذلك قدم موقع "health line " وصفة للتخلص من هذه المشكلة..

النشا يساعد في علاج تهيج البشرة وتخفيف البثور التي تظهر عليها بعد عمليات إزالة الشعر، وفي حالة الاتهابات بسبب التعرض لأشعة الشمس.
مكونات الوصفة لعلاج التهابات ما بعد إزالة الشعر:-

نشا 
ماء ورد 
ماء بارد

طريقة الوصفة لعلاج التهابات ما بعد إزالة الشعر :-
ويمكن إذابة ملعقة من النشا إلى نصف فنجان من الماء البارد وثلاث ملاعق من ماء الورد، اخلطيهم جيدًا ثم طبقي الخليط على البشرة مكان الالتهاب لمدة عشرين دقيقة ثم اشطفي بشرتك بالماء البارد.
إذا تم استخدام هذه الوصفة بشكل دوري سيكون لها نتائج فعالة في تحسين حالة البشرة في العموم.
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