ضبط شخصين بـ هيروين قبل ترويجه بـ التبين

تمكنت مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عامل وسائق حــــــال إستقلالهما توكتوك ملك وقيادة الثاني بميدان تبين البلد دائرة القسم، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على كمية من الهيروين وزنت 250 جراما ومبلغ مالي 400 جنيه وعدد 2 هاتف محمول .



وبمواجهتهما بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط ، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص ويدعى / ح م أ ـ والمقيم بمنطقة الشوبك الشرقي ـ الصف / جيزة ( جار تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه ) نظير مبلغ مالي 22,000 ألف جنيه ، تم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العام.