اليوم.. محاكمة الكمسرى المتهم بإجبار شابين على القفز من القطار

تنظر محكمة جنايات طنطا، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار محمد على سكيكر، اليوم السبت، محاكمة رئيس قطار «الإسكندرية- أسوان» في القضية المعروفة إعلاميًا بحادث «كمسري قطار طنطا





وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي قد أمر بإحالة المتهم مجدي إبراهيم محمد حمام كمساري القطار رقم 934 ، الذي تسبب في مقتل شخص وإصابة آخر، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة حيث نسبت التحقيقات للمتهم اتهامات جرح أفضى إلى موت وجريمة الجرح العمدي.





وتعود أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر الماضي عندما ألقت مباحث السكة الحديد بطنطا ، القبض على كمساري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم 934 بعد أن أجبر راكبين من الباعة الجائلين على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعة كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما وإصابة الآخر.





يشار إلى أن اللواء خالد موسى مأمور شرطة السكة الحديد بطنطا كان قد تلقي إخطارًا ببلاغ ركاب القطار القادم من الإسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار المذكور بإجبار راكبين على إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة وعدم وجود تذاكر معهما وذلك بنطاق (دفرة) التابعة لمركز طنطا ، حيث تم ضبطه وتسليمه لمركز طنطا وتحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم إلى نيابة مركز طنطا التي أصدرت قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ثم التجديد له وصدر قرار إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.