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توك شو

تامر الخشاب: الخير دائمًا ينتصر في معركته مع الشر.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 01:08 ص
تامر الخشاب
تامر الخشاب
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قال الإعلامي تامر الخشاب، إن دائما هناك معركة بين الخير والشر ولكن فى النهاية ينتصر الخير لان الشر دائما يكون جبانا.

وأضاف تامر الخشاب خلال برنامجه "كمين" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن رجال الجيش المصري يعرفون جيدا ماذا تعني كلمة أمن مصر.

وعرض الإعلامي تامر الخشاب، فيديو عن حرب أكتوبر المجيدة والجنود المصريين البواسل وهم فى حالة القتال موضحة كيفية المعاناة الذي كانت وقت الحرب.

وتابع تامر الخشاب، بعرض فيديو للرئيس عبد الفتاح السيسي معلقا على أنتصار مصر فى حرب أكتوبر 73، قائلا " لا يمكن أبدا أن حد كان هيديكم الأرض إلا بعد ما داق تمن الحرب الحقيقة"، مضيفا قائلا "وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو قادر يعملها كل مرة" مشيرا إلى انتصار الجيش المصرى فى حرب أكتوبر.

ومن جانب أخر عرض تامر الخشاب لقطة لـ  موشي ديان وهو يقول عن حرب أكتوبر "هذه الحرب ثقيلة بأيامها و بدمائها".
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