عالم مصريات: مستوى ذكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق مستوى أردوغان مرات ومرات.. فيديو

أكد الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات أن مستوى ذكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يفوق مستوى أردوغان مرات ومرات مؤكدا أنه يكفي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عفيف اللسان بينما أردوغان يواصل السباب دائما.



وأضاف عالم المصريات خلال وجوده ضيفا ببرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن إذا تم المقارنة في مستوى الذكاء وإدارة المعركة تكون في صالح الدولة المصرية مشيرا أن أردوغان يعتدي على الحدود المصرية وسوف يكون هناك دفاع عن الحدود.



وتابع الدكتور وسيم السيسي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وراءه شعب متحد بينما أردوغان وراءه شعب مقسم يرغب في إقالته مؤكدا أن أردوغان خسر في الانتخابات الأخيرة.



وأشار عالم المصريات أنه هناك فارقا كبيرا بين شعب يحب قائده وشعب يرغب في إقالة قائده المحصلة النهائية في صالح الدولة المصرية.