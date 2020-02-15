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حوادث

تزامنا مع الفلانتين.. زوج يشعل النيران في جسده بسبب خلافات زوجية بطنطا

السبت 15/فبراير/2020 - 02:59 ص
جثة
جثة
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احمد علي
شهدت منطقة الحلو بمدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم اشتعال زوج النيران في جسده وتفحمه في الحال بسبب الخلافات الزوجية تزامنا مع احتفالات المواطنين بعيد الحب "الفلانتين" وتم نقله إلى طوارئ مستشفى المنشاوي لإسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل العناية المركزة.

تلقي  اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أسامة أبو فريد مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالي شارع رزق الله دائرة القسم باشتعال  النيران  بجسد شاب في العقد الثالث من العمر بذات المنطقة.

كما باشرت القيادات الأمنية برئاسة الرائد احمد الحجار رئيس مباحث القسم والنقيب زياد زكي معاونه ورجال الحماية المدنية لمحاولة السيطرة علي النيران.

وكشفت التحريات الأمنية أن هناك خلافات زوجية بين الزوج م س ش 32 سنة سائق تاكسي وزوجته "م ا " ٢٧ سنة، وهو ما تسبب في دفع الزوج إلى سكب البنزين علي جسده داخل المنزل وقام بإشعال النيران في نفسه وقام بالصعود من الدور الارضي بالمنزل بشقته حتى الدور العلوي بشقة والدته وهو ما أدى إلى احتراق محتويات الشقة ولم يتمكن أحد من إنقاذه ولقي مصرعه في الحال.

كما تجري تحقيقات موسعة للوقوف على آخر تطورات الواقعة وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي المنشاوي لحين انتداب الطب الشرعي.

 وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
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