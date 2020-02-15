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رياضة

على أنغام سو يا سو.. شيكابالا يرقص ويحتفل بكأس السوبر الإفريقى

السبت 15/فبراير/2020 - 03:00 ص
شبكابالا
شبكابالا
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محمد بدران
احتفل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك، بتتويج الفريق بكأس السوبر الافريقي من قلب العاصمة القطرية "الدوحة" وسط حشد جماهيري لأبناء ميت عقبة فى مدرجات ملعب نادى الغرافة.

ونشر شيكابالا مقطع فيديو له عبر حسابه على "انستجرام" وهو يرقص مع زملائه وسط الملعب على انغام اغنية الكينج محمد منير سو ياسو وعلق قائلًا "عيد حب سعيد".

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، وذلك عقب تحقيق الفوز على الترجى التونسى بنتيجة 3 - 1.

تقدم يوسف أوباما للزمالك ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.

وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.

وخاص الزمالك اللقاء باعتباره بطلا لمسابقة الكونفدرالية الموسم الماضي، بينما لعب الترجي المباراة باعتباره بطلا لدوري أبطال أفريقيا.


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happy valentines ❤️

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على أنغام سو يا سو.. شيكابالا يرقص ويحتفل بكأس السوبر الإفريقى
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