اخبار الفن.. شاكوش مع بنت الجيران في استاد القاهرة.. محمد رمضان يستعرض هدية زوجته

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:









تألق مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال فى الحفل الغنائى الضخم الذي احتضنه ستاد القاهرة الدولى مساء أمس.









نشر الفنان محمد رمضان عبر موقع انستجرام مقطع مصور للهدية التي استقبلها اليوم بمناسبة عيد الحب من زوجته.













حرصت الفنانة هيفاء وهبي على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"













اشعلت الفنانة أمال ماهر حفلها الغنائي بمناسبة "عيد الحب" والذي تحييه في أحد فنادق بالتجمع الخامس.







