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فن

بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب

السبت 15/فبراير/2020 - 02:12 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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محمد بدران
حرصت الفنانة هيفاء وهبي على الاحتفال بعيد الحب "الفلانتين"، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت هيفاء بإطلالة جذابة وهي ترتدى فستانا باللون الأحمر، مفتوح من الجانب لأعلى الفخذ وتركت شعرها منسدلا بطريقة انيقة.

وتشارك حاليا النجمة هيفاء وهبي فى تصوير أحدث مسلسلاتها "أسود فاتح" الذى تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار اجتماعي عصري‎، المسلسل من بطولة هيفاء وهبي وأحمد فهمي وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

على جانب آخر، تنتظر هيفاء وهبي الإعلان عن موعد عرض فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" والذي يشاركها في بطولته أحمد الفيشاوي ‏ومصطفى خاطر وأروى جودة، وهو من تأليف كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ‏ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج ‏محمد حماقي‎.‎

بفستان أحمر.. هيفاء وهبي تحتفل بعيد الحب
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