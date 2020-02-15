مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة





ويستعرض "صدى البلد" أبرز مواعيد مباريات اليوم، السبت، والقنوات الناقلة:





الدروي الإنجليزي:





ساوثهامبتون - بيرنلي، الثانية والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت.





نوريتش سيتي - ليفربول، السابعة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.





الدوري الإسباني:





ريال مايوركا - ألافيس، الثانية ظهرا، عير قناة بي إن سبورت 3.





برشلونة - خيتافي، الخامسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





فياريال - ليفانتي، السابعة الونصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





غرناطة - بلد الوليد، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.





الدوري الإيطالي:





ليتشي - سبال، الرابعة عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 4.





بولونيا - جنوى، السابعة مساء، عبر قناة، بي إن سبورت 4.





أتلانتا - روما، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 4.





الدوري الألماني:





أوجسبورج - فرايبورج، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 4.,





هوفنهايم - فولفسبورج، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 1.





بادربورن - هيرتا برلين، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة سكاي سبورتس 4.





يونيون برلين - باير ليفركوزن، الرابعة والنصف عصراـ عبر سكاي سبورتس 3.





لايبزيج - فيردر بريمن، الرابعة والنصف عصرا، عبر قناة بي إن سبورت 5.





دوسلدورف - بوروسيا مونشنجلادباخ، السابعة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورت 5.





الدوري الفرنسي:





أميان - باريس سان جيرمان، السادسة والنصف مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.





نانت - مينز، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.





تولوز - نيس، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 7.





بوردو - ديجون، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.





نيم أولمبيك - أنجيه، التاسعة مساؤ، عبر قناة بي إن سبورت 1.





الدوري السعودي:





الرائد - أبها، الثالثة إلا خمس دقائق عصر، عبر قناة الرياضية السعودية 1.





الفتح - الفيصلي، الخامسة وعشر دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 2.









تقام اليوم، السبت، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة ليفربول ونوريتش سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".