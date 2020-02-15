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توك شو

إيهاب يوسف: مصر حققت أعلى إنجاز في مجال حقوق الإنسان.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 12:19 م
موقف البرلمان المصري
موقف البرلمان المصري من الأتهامات الأوروبية
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قسم التوك شو

قال الدكتور إيهاب يوسف الخبير الأمني، إن بيان المؤتمر الأوروبي علق على إجراءات قضائية مصرية، لافتا إلى أنه تم الاستياء من قبل البرلمان والقضاء المصري بسبب الجنسية الأصلية للمواطن المصري.


أضاف إيهاب يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أكسترا نيوز"، أنه تم صدور قوانين من القضاء المصري لمحاكمة شاب أصلي الجنسية المصرية ويحمل الجنسية الإيطالية، مشيرا إلى أن هناك تحاملا من قبل القضاء الأوروبي على القضاء المصري.


أكد الخبير الأمني أن كل تلك الأتهامات الموجهه من قبل القضاء الأوروبي تجاه القضاء المصري ما هي إلا مؤامرات لتشويه سمعة مصر، مضيفا أن هناك اتهامات كثيرة ضد القضاء المصري والتي منها تعذيب المتهم الأوروبي المصري.


أشار إيهاب يوسف، إلى أن حمل الشخص لجنسيتين يعمل على التشتت القضائي، مؤكدا أن لكل دولة الحق في فرض السيطرة الأمنية على المواطنين.


تابع إيهاب يوسف، أن مصر تحقق أعلى إنجاز في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن كل التحقيقات التي تتم مع الشاب المصري الإيطالي ما هي إلا إجراءات قانونية وليس تعذيبا بدنيا كما يعتقد البعض.

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