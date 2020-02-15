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اقتصاد

نيفين جامع: لن أسمح لمن يعمل معي أن تكون يديه مرتعشة

السبت 15/فبراير/2020 - 12:27 م
خلال الجولة
خلال الجولة
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ولاء عبد الكريم - تصوير/ عمرو سيد
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة أنه خلال الفترة الماضية تم عقد لقاءات مع اتحادى الغرف التجارية والصناعات ، فالوزارة لن تعمل فى جزر منفصلة عن المجتمع الصناعى، لإنهاء معوقات الصناعة، إلا أنه لن تكون الحلول وفقا الأهواء أو المصالح الشخصية، لافتة إلى أن أيديها غير مرتعشة، ولن أسمح أن يعمل معى يكون يده مرتعشة طالما يعمل وفقا للقانون. 

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم السبت، أننا نعمل على العمل بنظام الميكنة، بحيث نتلاقى أى أخطاء تتم بين الجهات التابعة للوزارة والمستثمرين ، لافتا إلى أنه سيتم ذلك من خلال تحديد الفئات المستثمرين التى تخدمها كل جهة ويتم تحديد ميكنة خدماتها بأولوية الخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا يعقل ان تنتهى الخدمة فى بعض الأحيان فى مدة تصل إلى عام وعام ونصف فهذا غير مقبول فى يلد تسعى إلى التقدم بالصناعة  والتجارة.

وأوضحت أنه الفترة المقبلة سيكون هناك شفافية مع المستثمرين فى مدى إمكانية تنفيذ طلبه من عدمه، وسيتم إبلاغه بوجود مستندات ناقصة فى أوراقه لاستيفائها حتى لا نضيع وقته.

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