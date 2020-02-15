بالتجمع الخامس.. الأهلى يضع حجر أساس الفرع الرابع غدا

يتوجه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في الثالثة عصر غد الأحد إلى فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس لوضع حجر الأساس الخاص بالفرع وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللذين وجه لهما مجلس الإدارة الدعوة لحضور الانطلاق الرسمي لأعمال البناء والتشييد في الفرع الجديد مع وضع حجر الأساس.

يذكر أن الأهلي انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التي تلبي كافة الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى التي تنتهي في غضون عام من الآن.

وفاز الأهلى أمس على المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف نظيفة ليواصل انطلاقته القوية فى بطولة الدورى محققا الفوز الخامس عشر على التوالى بدون اى خسائر أو تعادلات محققا 45 نقطة .

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل في أبوظبي الإماراتية على كأس السوبر المحلي.