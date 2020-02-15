AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أهلي 2000 يواجه اتحاد الشرطة في بطولة منطقة القاهرة اليوم

السبت 15/فبراير/2020 - 12:39 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000 اليوم السبت مع ضيفه اتحاد الشرطة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.

يدخل الأهلي المباراة سعيا وراء تحقيق فوز جديد بالبطولة، للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها في كل مبارياته بالبطولة حتى الآن، ويأمل بقوة في حصد ثلاث نقاط جديدة اليوم عندما يواجه الشرطة، للحفاظ صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

ويمتلك الأهلي ٣٦ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٥٨ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٠ بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهلي 2000 يواجه الغابة في بطولة المنطقة..غدًا

أهلي 2000 يفوز على الغابة اعتباريًا في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2000 يواجه النصر اليوم في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2000 يواجه طيبة وديا.. اليوم

«أهلي 2000» يفوز على طيبة بـ 10 أهداف وديا

أهلي 2000 يفوز على منشأة ناصر 3- صفر وديًّا

ترشيحاتنا

بعد تصريحات كشمير.. الهند ترد على بجاحة أردوغان: لا تتدخل في شئوننا

تحت التهديد.. فتاة تطلب من خطيبها هدايا غريبة بـ51 ألف جنيه في الفلانتين

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

فوائد الفجل.. لن تستغنى عنه بعد اليوم

قلبت الموازين.. محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تعيد القضية لنقطة الصفر

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

AdvertisementS

السوبر المصري.. تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الإمارات

حفيظ دراجي لـ «صدى البلد»: الزمالك قدم مباراة بطولية.. والترجي اختفى لهذا السبب

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

«شجع ناديك بس».. ميدو يوجه رسالة إلى الجماهير

أخبار الرياضة .. فرمان مهم من سيد عبد الحفيظ بسبب السوبر.. ليفربول من حقه منع صلاح من الأولمبياد.. والشناوي نسر الأهلي

موعد مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الأهلي والمصري.. أبرز الأرقام التي حققها الأهلي من المواجهة 118 مع الفريق البورسعيدي

الهروب الكبير.. مانشستر سيتي يواجه شبح الانهيار بعد الحرمان من المشاركة في دوري الأبطال

تعرف على برنامج الأهلي استعدادا للسوبر المحلي

محمد الشناوي يحصل على نسر النادي الأهلي في مباراة المصري بالدوري

بالتجمع الخامس.. الأهلى يضع حجر أساس الفرع الرابع غدا

ميسي وجريزمان يقودان تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي بـ الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

ديشرو.. لوحة فنية تحكي تاريخ أول حاكم للواحات في الدولة القديمة.. فيديو