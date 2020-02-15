أهلي 2000 يواجه اتحاد الشرطة في بطولة منطقة القاهرة اليوم

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2000 اليوم السبت مع ضيفه اتحاد الشرطة، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة 13 من بطولة منطقة القاهرة.





يدخل الأهلي المباراة سعيا وراء تحقيق فوز جديد بالبطولة، للاستمرار في سلسلة الانتصارات التي يحققها في كل مبارياته بالبطولة حتى الآن، ويأمل بقوة في حصد ثلاث نقاط جديدة اليوم عندما يواجه الشرطة، للحفاظ صدارة ترتيب المجموعة الأولى.





ويمتلك الأهلي ٣٦ نقطة في رصيده، جمعها من الفوز في ١٢ مباراة بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٥٨ هدفًا، مقابل ٤ أهداف في مرماه.



