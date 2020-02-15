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مرأة

عشان مستقبلهم.. 5 عادات احرصي على اتباعها لزيادة التركيز عند أطفالك

السبت 15/فبراير/2020 - 06:14 م
عادات تساعد الطفل
عادات تساعد الطفل عل التركيز
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نهى هجرس
يعانى العديد من الأمهات مع أطفالها بسبب عدم قدرتهم على التركيز لفترة طويلة، وخاصة فى فترة الدراسة فهى تحتاج إلى جهد كبير لتحقيق النجاح الذى يريدة.

ووفقًا لموقع "parents" إليكم أبرز العادات الصحية التى تساعد طفلك على التركيز وهى... 

الطعام الصحي:
يعد الاهتمام بطعام الطفل من أكثر الأشياء التى يجب اتباعها بشكل صحى، حتى تبقى طاقة الطفل مستقرة ولا يشعر بالكسل أثناء اليوم الدراسي. وخاصة وجبة الفطور بشكل أساسي وأن تحتوي على عناصر غذائية متنوعة، فالطفل يجلس في المدرسة لفترة ليست بالقليلة ويعتمد في مجهوده على هذه الوجبة.

 

النوم:
يجب على الأم أن تساعد طفلها على النوم بشكل ثابت كل يوم، وأن يحصل على القسط الكافى من الراحة لكى يستطيع صباحًا التركيز في أي شئ، لذلك يجب الاهتمام بنوم الطفل وأن ينام من ثمان إلى تسع ساعات يوميًا.

 

ألعاب التركيز:
يريد جميع الأطفال اللعب طوال اليوم، ويمكننا أن نستغل هذه النقطة فى الحرص على لعب ألعاب التركيز لتنمية الذاكرة والذكاء لديهم بشكل كبير.
  

ممارسة الرياضة:
 
يقوم الأطفال بتخزين العديد من الطاقة لديهم، ولذلك يجب على الأمهات أختيار الر ياضة المفضلة لديهم لممارستها بشكل يومى، وتنشيط طاقة الجسم.
 
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تنظيم الوقت:
إذا شعر الطفل بالضغط الدائم بين المدرسة والمذاكرة في المنزل لن يستطيع التركيز، لذلك يجب مساعدة الطفل في تنظيم وقته بشكل جيد، حتى يجد لنفسه وقت للترفيه ولا يشعر بالضغط الدائم.

 
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