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أخبار البلد

اليوبيل الذهبى لـ طلعت مصطفى.. «الربوة» المشروع السباق فى مفهوم التجمعات السكنية

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:25 ص
مشروع الربوة
مشروع الربوة
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احمد عبد القوى
يعتبر 2020 عاما له خصوصيته لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، فهو العام الذى تحتفل فيه بيوبيلها الذهبى لمرور 50 عاما على إنشائها، حيث تأسست المجموعة كشركة مقاولات عام 1970 وبدأ نشاطها يبرز على الساحة العقارية خلال الفترة عامى 1986 - 1987، من خلال تطوير أولى مشروعاتها العقارية آنذاك، ثم توالت مشروعاتها العملاقة تباعا لتضع كل يوم إضافة فى منظومتها الناجحة لتصبح أول وأكبر مطور عقارى بمصر.

ولثقة القراء فى مجموعة طلعت مصطفى القابضة الكبرى وبمناسبة اليوبيل الذهبى لها، يقدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الموضوعات التعريفية بمشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة وما حققته من نجاحات يتم نشرها تباعا.

والبداية ستكون للحديث عن مشروع الربوة، وهو من المشروعات التى  كان للمجموعة فيها السبق عام 1994 لتقديم مفهوم التجمعات السكنية بشكل ورؤية عميقة ومختلفة.

مجتمع راق
والربوة هى مجتمع راقٍ من الڤيلات ذات التصميم العمرانى الفريد، أقيم على مساحة 2,1 مليون  متر مربع ليستوعب 604 ڤلل وتتميز بتصميماتها ومساحتها المتنوعة، وكل ڤيلا تتكون حديقتها الخاصة التى يمكن إضافة حمام سباحة بها وملحق بها جراج خاص.

وتتمتع الڤيلات بإطلالة رائعة، إما على ملعب الجولف أو البحيرة الصناعية أو الحدائق والـمساحات الخضراء الشاسعة.

مكان حيوى
وتقع الربوة فـى مدينة الشيخ زايد التي يستغرق الوصول إليها 15 دقيقة فقط من ميدان لبنان باستخدام محور 26 يوليو أو باستخدام الطريق الدائرى حول القاهرة، كما تبعد بضعة كيلومترات فقط من مدينة 6 أكتوبر حيث الـمدارس والجامعات والـمستشفيات والأسواق التجارية.

توافر جميع الخدمات
وتتميز الربوة  بارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 140 مترًا لتعلو بذلك عن القاهرة، مما يجعل هواءها جافًا وخاليا من التلوث.

كما يتوافر بالربوة مجمع للخدمات التى تلبى احتياجات قاطنيها الأساسية، بالإضافة إلى نادى الربوة الذى يضم أرقى الخدمات الترفيهية والاجتماعية.

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