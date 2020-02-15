لا تتدخل فيما لا يعنيك.. مذيع مصري لرئيس البرلمان الأوروبي: سعيكم مرفوض

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي حول الباحث المصري باتريك جورج، مؤكدًا أنها تمثل خرقا واضحا ومفضوحا لمبادئ وأخلاقيات العلاقات بين الدول.









معقبًا: "رئيس البرلمان الأوروبي حافظ مش فاهم، وأنا بقوله الزم حدودك وافهم قبل أن تتكلم، ما الذي يجعلك تتدخل فيما لا يعنيك".









وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشأن القضائي المصري من شئون السيادة، وتدخل رئيس البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري مرفوض وغير مقبول، معقبًا: "تدخلكم وسعيكم مرفوض".









وأشاد، برد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على رئيس البرلمان الأوروبي، معقبًا: "رد في محله"، مشددًا على أن مصر ليست دولة أوروبية، والبرلمان المصري ومنظومة القضاء في مصر أقدم من البرلمان الأوروبي نفسه، ونرفض أي تدخل من أي نوع في منظومة القضاء في مصر.