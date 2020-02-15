AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لا تتدخل فيما لا يعنيك.. مذيع مصري لرئيس البرلمان الأوروبي: سعيكم مرفوض

السبت 15/فبراير/2020 - 07:55 م
رئيس البرلمان الأوروبي
رئيس البرلمان الأوروبي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي حول الباحث المصري باتريك جورج، مؤكدًا أنها تمثل خرقا واضحا ومفضوحا لمبادئ وأخلاقيات العلاقات بين الدول.


معقبًا: "رئيس البرلمان الأوروبي حافظ مش فاهم، وأنا بقوله الزم حدودك وافهم قبل أن تتكلم، ما الذي يجعلك تتدخل فيما لا يعنيك".


وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الشأن القضائي المصري من شئون السيادة، وتدخل رئيس البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري مرفوض وغير مقبول، معقبًا: "تدخلكم وسعيكم مرفوض".


وأشاد، برد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، على رئيس البرلمان الأوروبي، معقبًا: "رد في محله"، مشددًا على أن مصر ليست دولة أوروبية، والبرلمان المصري ومنظومة القضاء في مصر أقدم من البرلمان الأوروبي نفسه، ونرفض أي تدخل من أي نوع في منظومة القضاء في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الديهي": أيمن نور حصل على الجنسية التركية.. فيديو

عبدالعال عن تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي: اعتداء مرفوض على السلطة القضائية

اعتداء على السلطة القضائية.. مجلس النواب يهاجم البرلمان الأوروبي بعد تصريحاته عن القضاء المصري.. عبد العال: لا يحترم سيادة القانون.. وعابد: تدخلكم مرفوض

التدخل مرفوض.. المؤسسة العربية توجه رسالة قوية للبرلمان الأوروبي ..فيديو

خارجية النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في شئوننا

تعليقا على تصريحات البرلمان الأوروبي.. سولاف درويش: تدخل سافر وغير مقبول

ترشيحاتنا

بسيطة ورقيقة.. أجمل 10 إطلالات لـ نانسى عجرم.. شاهد

اتحاد الكرة يفاوض الأهلي لتنظيم ممر شرفي لـ الزمالك فى السوبر المصري

الاهلي يرد بقوة.. متمسكون باستاد القاهرة ونطعن على حكام لقاءي صن داونز ونرفض تأجيل القمة

أحمد حسن يفتح النار على منظمي حفل عيد الحب باستاد القاهرة

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات دينا الشربينى.. شاهد

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء فصل الشتاء.. وتحذر من طقس هذا الأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور