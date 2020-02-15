تجردت أم من مشاعر الرحمة والأمومة وبدلا من أن تحتضن طفلتها قامت بتعذيبها والتعدى عليها بالضرب فى اماكن متفرقة بالجسد.

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أم تعذب طفلتها وتتركها بالمستشفى بين الحياة والموت.. صور

الأم استغلت خروج زوجها للعمل على توكتوك لتوفير قوت يومهم واحتياجات الأسرة لتقوم بالتعدى على الطفلة بالضرب المبرح فكان مصيرها حجزها فى مستشفى بنها الجامعى بين الحياة والموت.





الواقعة الماساوية شهدتها مدينة القناطر ويرويها " أحمد م " سائق قائلا تزوجت من "ن ا ح" وانجبنا طفلتنا نهى 3 سنوات ثم انجبنا شقيقها 7 أشهر، مشيرا الى ان زوجته كانت تستغل خروجه للعمل وتتعدى على طفلتها بالضرب.





واضاف انه فى احد الايام عاد من عمله ليرى طفلته ملقاه على الارض وعلى الفور نقلها الى مستشفى بنها الجامعى وتم حجزها بين الحياة والموت.





واشار الى ان التقرير الطبى كشف اصابة ابنته بنزيف فى المخ وكدمات فى الرئة والمخ وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعى وحجزها فى العناية المركزة مؤكدا انه حرر محضرا بمركز شرطة القناطر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.