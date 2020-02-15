رواد مواقع التواصل يهاجمون حسام بهجت وجاسر عبد الرازق

شن رواد السوشيال ميديا هجوما حاد على كلا من الناشط الحقوقى حسام بهجت، والناشط الحقوقي "جاسر عبد الرازق، بسبب قيامهم بالتحريض على الدولة واطلاق الشائعات.





وقال احد رواد مواع التواصل الاجتماعى : "عندما يتم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اى شخص يقوم بجرية جنائية او تحرش يقوم حسام بهجت وجاسر عبد الرازق بالتكتل وترديد الادعائات المتكررة للاساءة لمصر ومؤسساتها وحشد المنظمات الاجنبية المشبوهه والتحرك بشكل بلطجة سياسية واثارية للضغط على مصر للافراج عن هؤلاء بغض النظر عما ارتكبوه ".





ووجه اخر رسالة للناشطين قائلا : "ادعائاتكم وتحريضكم امر اصبح مرفوض لدى الشارع المصرى ، والتاريخ مش هايرجع لورا بعد ان اخاض الشعب المصرى تجربة مريرة نتيجة السماح للمتأمرين بالعبث بمقدرات الدولة وتخريبها "