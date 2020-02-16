التخطيط: حاضنات الأعمال أحد الركائز المساعدة لرواد الأعمال

أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاهمية الخاصة التي تحظى به ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لدى مصر، وتحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم.





وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، بجانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، موضحة أن هذا يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لرؤية مصر 2030.



