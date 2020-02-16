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اقتصاد

التخطيط: حاضنات الأعمال أحد الركائز المساعدة لرواد الأعمال

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:06 ص
آية الجارحي
أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاهمية الخاصة التي تحظى به ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار لدى مصر، وتحرص على تهيئة المناخ لشباب المبتكرين ورواد الأعمال سواء بدعم ثقافة العمل الحر أو بتوفير التمويل اللازم لمشروعاتهم ومبادراتهم.

وأضافت وزيرة التخطيط في تصريحات لها، بجانب العمل على التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، موضحة أن هذا يعد أحد الركائز الرئيسة التي تستند عليها سياسات وبرامج التشغيل وتوفير فرص العمل اللائق والمنتج وفقًا لرؤية مصر 2030. 

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية وضعت العديد من البرامج التنفيذية المحددة لتشجيع التكنولوجيا والابتكار ونشر ثقافة العمل الحر وتحفيز ريادة الاعمال في خطط العمل المرحلية، كما تسعى لترسيخ تلك التوجهات في نظم التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي.
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