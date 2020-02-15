كان ممكن يفوزوا 6 لكنه النحس.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي

هنأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لاعبو الزمالك كانت على قدر المسئولية وكانوا الأفضل على مدار شوطى اللقاء، مردفا:"كان بإمكان الزمالك الفوز بـ 6 أهداف ولكنه النحس و3 كفاية عليهم.





وأضاف موسى:"معلق المباراة كان غير مهنى وغير محايد وكان يتمنى فوز الترجي".





يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي بنتيجة ٣_ ١ في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.





تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بنشرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.