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رياضة

الاتحاد السعودي يتقدم على أولمبيك أسفي المغربي بالبطولة العربية

السبت 15/فبراير/2020 - 09:30 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أحرز الاتحاد السعودي الهدف الأول في مرمى أولمبيك أسفي المغربي وذلك مساء اليوم السبت ضمن منافسات البطولة العربية.

جاء الهدف عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة السادسة والأربعين من زمن الشوط الثاني.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الاتحاد و أولمبيك آسفي.

والتقى الاتحاد مع أولمبيك أسفي في المغرب، اليوم السبت 15 فبراير وذلك يأتي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي في جدة حيثُ تقدم القعداوي لأولمبيك ومن ثم تعادل عبدالإله المالكي للعميد.

ودخل فريق أولمبيك أسفي الشوط الأول بحماس كبير وضغط على حاملي الكرة من جانب الاتحاد حتى أن الفريق كاد أن يسجل هدفًا بالدقيقة “6” لولا أن الحارس فواز القرني قد أنقذ مرماه وأبعد الكرة من أمام مرماه.
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