الاتحاد السعودي يتقدم على أولمبيك أسفي المغربي بالبطولة العربية

أحرز الاتحاد السعودي الهدف الأول في مرمى أولمبيك أسفي المغربي و ذلك مساء اليوم السبت ضمن منافسات البطولة العربية.





جاء الهدف عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقة السادسة والأربعين من زمن الشوط الثاني.





وحسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الاتحاد و أولمبيك آسفي.





والتقى الاتحاد مع أولمبيك أسفي في المغرب، اليوم السبت 15 فبراير وذلك يأتي في إياب دور ربع نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي في جدة حيثُ تقدم القعداوي لأولمبيك ومن ثم تعادل عبدالإله المالكي للعميد.



