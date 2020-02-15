بعد حصد الزمالك السوبر الإفريقي.. رد مرتضى منصور على فك السحر في الدوحة.. فيديو

هنأ الإعلامى أحمد موسى، نادى الزمالك وجمهوره ومجلس إدارته بعد تتويجه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي.









وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسئولية وكانوا الأفضل على مدار شوطى اللقاء، مردفا: "كان بإمكان الزمالك الفوز بـ 6 أهداف ولكنه النحس و3 كفاية عليهم.









ومن جانبه قال المستشار مترضى منصور، رئيس نادى الزمالك: "لاعبو الزمالك كانوا يلعبون باسم مصر فى دويلة قطر، لافتا إلى أنه حذر لاعبي الزمالك من التسوق داخل قطر".









وداعب احمد موسى مرتضى منصور، قائلا: "جهز نفسك للهزيمة من الاهلى يوم الخميس، ليرد رئيس الزمالك: "هنكسب باذن الله".









ووجه الإعلامي أحمد موسى رسالة لرئيس الزمالك مازحا: "انسى الفوز ياسيادة المستشار الأهلى حكاية وان شاء الله بطل السوبر".









كما وجه الإعلامى احمد موسى سؤالا لمرتضى منصور، قائلا: "حسيت السحر إتفك فى الدوحة، ليرد الأخير: "معنديش مشكلة مع الدوحة انا عندى مشكلة مع الناس اللى بتحارب مصر".









يذكر أن فريق الزمالك تغلب على الترجي بنتيجة ٣ - ١ وتوج ببطولة كأس السوبر الافريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار كأس السوبر الأفريقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة فى عيد الحب.









تقدم يوسف أوباما للزمالك بهدف أول فى الدقيقة الأولى و50 ثانية ثم أدرك عبد الرؤوف بن غيث للترجى وأضاف أشرف بن شرقي الهدف الثاني والثالث للأبيض.