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رياضة

حسام غالي يعدد أسباب تفوق الأهلي على الزمالك

السبت 15/فبراير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
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عمر سلامة
علّق حسام غالي، لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، على لقاء السوبر القادم بين القلعة الحمراء والزمالك، والمقرّر إقامته في أبوظبي بالإمارات، وذلك بعد فوز المارد الأحمر بالدوري العام الماضي، بينما فاز الزمالك بكأس مصر.

وقال حسام غالي في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أبو ظبي: «الأهلي دائمًا ما يتفوق على الزمالك، ليس بالضرورة أن هذا التفوق يكون فنيا، قد يكون تفوقا معنويا، وهو يعد عاملا كبيرا لتفوق الأحمر خلال السنوات الماضية».

وأضاف كابتن النادي الأهلي السابق: «جيل الأهلي الحالي يتفوق بشكل كبير على الزمالك في البطولات، والزمالك تغيب عنه البطولات منذ فترة طويلة، وعندما كنت لاعبًا كنت أشعر دائما بارتباك لاعبي الزمالك قبل الدخول للمباراة، بالتحديد في الممر المؤدي للملعب».

وأكمل "غالي": «كنت أشعر بذلك في أعين اللاعبين وطريقة سلامهم علي قبل النزول لأرضية الملعب، وكنت أرى دائما أن معنوياتهم أقل من معنويات لاعبي الأهلي، والأهلي طوال مسيرته يتميز بالجماعية، حيث إنه لا يعتمد على النجم الأوحد، كما في الزمالك حتى في أفضل أيام جوزيه والبطولات الكثيرة، كان دائما يقول ليس لدي نجم، الفريق هو النجم، وأي لاعب جديد يدخل الفريق يسير على نفس النهج».
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