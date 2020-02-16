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ثقافة

تأبين شيخ الأثريين غدا.. ومطالب بإطلاق اسمه على شارع بـ التل الكبير

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
نظم عدد من زملاء وتلاميذ الدكتور علي رضوان رئيس اتحاد الأثريين العرب وشيخ الأثريين عزاء له في مقر الاتحاد بمدينة الشيخ زايد.

كان رضوان قد وافته المنية بعد رحلة طويلة في خدمة الآثار والتراث في مصر والوطن العربي،حيث حرص د.خالد العناني وزير السياحة والآثار العزاء.

ومن المقرر أن تنظم وزارة السياحة والآثار الاثنين حفل تأبين للراحل في مقر الوزارة غدا الإثنين، بحضور أسرته وتلاميذه وأصدقائه.

وكشف د.محمد الكحلاوي الأمين العام لإتحاد الأثريين العرب عن طلب بإطلاق اسم الراحل علي أحد شوارع أو ميادين مدينة التل الكبير مسقط رأسه، وهو ما سيبحثه وزير السياحة والآثار مع محافظ الإسماعيلية.
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